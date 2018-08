Supporters FC Basel moeten in Arnhem kaart kopen voor duel met Vitesse

update Buurt alert na waarschu­wing politie over markeren huizen door inbrekers

15:53 ARNHEM - De politie in Arnhem-Zuid heeft bij meerdere woningen in de wijk De Laar-Oost merktekens aangetroffen waardoor inbrekers kunnen zien of de bewoners langdurig van huis zijn, bijvoorbeeld met zomervakantie. Zo zijn ook twee stukjes plakband bij een Arnhemse inwoner aangetroffen.