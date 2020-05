Supporters Vitesse achter club: hoogste aantal jaarkaartverlengingen in jaren

Vitesse zit financieel in zwaar weer door de coronacrisis. Als op 1 september de eredivisie weer begint, is het maar de vraag of er publiek wordt toegelaten bij de wedstrijden. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan het verlies door de virusuitbraak oplopen tot zo’n 7 miljoen euro, bracht de club eerder deze week naar buiten.

Afzien van compensatie

Daarom doet de Arnhemse eredivisionist andermaal een beroep op de harde kern van seizoenkaarthouders (afgelopen competitie rond de 10.000). Zij kunnen in drie varianten een jaarkaart voor jaargang 2020/2021 bestellen en al dan niet afzien van compensatie voor duels in GelreDome die ze niet mogen bezoeken.

Van de 550 supporters die in de eerste uren na het aftrappen van de verkoopcampagne ‘Motten ze Dan!’ met Vitesse-boegbeeld Theo Janssen een bestelling plaatste, koos 90 procent ervoor de club onvoorwaardelijk te steunen. ,,We bedanken de vele supporters die nu al laten zien achter hun club te blijven staan”, zegt de woordvoerder.

Winnen KNVB-Beker

,,Zelfs in de periode na het winnen van de KNVB-Beker in 2017 werden tijdens de eerste dag van de seizoenkaartcampagne minder seizoenkaarten verlengd dan nu”, aldus Vitesse. ,,Daarnaast blijven de aanmeldingen ook in de avonduren nog binnenkomen.”

De voorzitter van de Supportersvereniging Vitesse, Roderik van Veelen, roept alle aanhangers op de club in deze moelijke tijd financieel te ondersteunen. ,,Als er één moment is dat je je club kunt steunen, dan is het nu’’, vindt hij. ,,Dit is zo groots, dat maken we in ons leven hopelijk niet nog eens mee.”