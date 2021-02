Supporters Vitesse boos over ‘onbegrijpelijke’ aanmoedigingsactie voor aartsrivaal NEC

90 gedetineer­den in Arnhemse gevangenis in quarantai­ne na coronabe­smet­ting

15 februari Arnhem - Een gedetineerde in de Arnhemse Penitentiaire Inrichting is positief getest op corona. Hij verblijft in isolatie in zijn eigen cel. De afdeling waar de gedetineerde verblijft (van in totaal 90 gedetineerden) is preventief in quarantaine gesteld. De besmette gevangene wordt elke dag door een verpleegkundige bezocht.