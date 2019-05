Supporters Vitesse kritisch over eventueel Songfestival in GelreDome

Vitesse-Ajax in troosteloze ambiance

Koster roept het duel in de kwartfinale om de KNVB-beker in 2013 in herinnering. Vitesse lootte een thuiswedstrijd tegen Ajax, maar kon die niet afwerken in GelreDome omdat daar dancefestijn Hard Bass was gepland.



De Arnhemmers moesten toen uitwijken naar Emmen, waar Vitesse sneefde (0-4) in een troosteloze ambiance met niet meer dan 2.000 toeschouwers op de tribunes.



Dat wil de Supportersvereniging niet nog eens mee maken. ,,Maar we moeten natuurlijk nog zien of Arnhem het Eurovisie Songfestival krijgt. Heel veel steden azen erop”, zegt Koster. Die er wel aan toevoegt: ,,Het zou hartstikke mooi zijn als het Eurovisie Songfestival hier naar toe komt. Voor Arnhem en de regio zou dat heel erg goed zijn.”



Ook de club zelf zou Arnhem als thuishaven van het Songfestival ‘fantastisch’ vinden. Maar een eventuele aanpassing van het speelschema noemt Vitesse ‘op voorhand een grote uitdaging’.