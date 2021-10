Susan, Joris en baby Nore zoeken een huis in Arnhem, maar dat is er niet: ze worden steeds overboden

Bijna een jaar zoeken Susan Verwilligen (29) en Joris Kemperman (29) driftig naar een huis. Maar ze worden steeds overboden. Dat andere huizenjagers een ton bovenop de vraagprijs bieden, is haast normaal geworden. Zelfs een huis bekijken, kan haast niet meer, zegt Susan.



,,Zodra een woning op de markt komt, moet je er binnen 15 minuten bij zijn. Anders ben je te laat en zit het qua kijkers al helemaal vol.”



In januari werden ze de trotse ouders van Nore. De geboorte maakt echter ook dat ze nog liever vandaag dan morgen uit hun studentenflatje in Utrecht verhuizen. Want een baby in een studentenhuis, waar ’s nachts volop wordt geleefd, dat gaat gewoon niet, zegt de jonge moeder nuchter. ,,Daar kunnen die studenten ook niets aan doen. Zij hebben een ander levensritme”, aldus Susan, die als business-analist in het ziekenhuis in Den Bosch werkt.