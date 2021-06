Syrisch restaurant in Arnhem onder toeziende ogen van deurwaarder en politie ontruimd

Video Politie op zoek naar twee verdachten op scooter na brand in restaurant Hoogstraat in Arnhem

11:36 ARNHEM - De Arnhemse politie is op zoek naar twee mannen op een scooter in verband met de brand bij restaurant en shishalounge Imparator aan de Hoogstraat in Arnhem. Er zijn ‘sterke vermoedens’ dat die is aangestoken.