Taakstraf en boete voor mishandelen ambulancemedewerkers bij Gelredome

De man had in een skybox samen met zijn vader naar de wedstrijd Vitesse-Ajax gekeken. Toen hij en zijn vader naar beneden liepen de grote stadiontrappen af, viel zijn vader ineens neer en kwam er bloed uit zijn oor. Zijn zoon greep daarop onder meer een van de verzorgers bij de keel en in de hand en vertoonde agressief gedrag toen de verzorgers hem wilden verhinderen mee de lift in te gaan.



,,Mijn zus had me aan de telefoon gezegd dat ik absoluut bij mijn vader moest blijven. Toen ze met mijn vader op de brancard de lift van het Gelredome ingingen, wilde ik daarom absoluut mee. Het was nooit mijn bedoeling de ambulancemedewerkers pijn te doen. Ik wil daarvoor ook sorry zeggen tegen ze."