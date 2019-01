Taakstraf voor geld sturen naar broer in kalifaat

ARNHEM/DEN HAAG - De 36-jarige Arnhemmer Youssef el A. is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 220 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk, omdat hij geld heeft gestuurd naar zijn broer Abdelkarim in Syrië. Eerder veroordeelde de rechtbank hem tot een taakstraf van 180 uur.

Het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep, omdat el A. met de financiering een terroristisch misdrijf zou hebben voorbereid. Want Youssef zou hebben geweten dat zijn broer Abdelkarim deelnam aan de gewapende strijd in Syrië, op het moment dat hij het geld overmaakte, zo was de redenering.

Lees ook Arnhemmer stuurt geld naar broer in kalifaat: 10 maanden cel geëist Lees meer

Het strafhof in Den Haag vindt dat echter niet bewezen. Youssef zelf zei tijdens de zitting dat hij pas later de bevestiging kreeg dat zijn broer in het kalifaat aan het vechten was. Abdelkarim zou later opzien baren door moslims op te roepen ‘een stevige daad’ te verrichten tegen Nederland. Hij wist op te klimmen tot commandant bij Jabhat al-Nusra, gelieerd aan Al-Qaida. Een jaar later sneuvelde hij tijdens gevechten.

Destabilisering en onveiligheid in Syrië

Wel acht het hof net als de rechtbank bewezen dat de Arnhemmer in totaal 7.350 euro heeft overgemaakt naar Abdelkarim. Door geld over te maken heeft Youssef nationale en internationale regelgeving overtreden, stelt het Haagse strafhof. Daarmee heeft hij een bijdrage geleverd aan de destabilisering en onveiligheid in Syrië.

Het hof vindt voor deze ‘ernstige misdrijven’ gevangenisstraf op zijn plaats. Maar voor Youssef gelden verzachtende omstandigheden. Zo heeft hij er ernstig onder geleden dat twee broers zijn afgereisd naar Syrië of dat van plan waren. Zijn halfbroer Morad is september vorig jaar opgepakt omdat hij een aanslag wilde plegen in Nederland.

‘Blij en opgelucht’

Youssef heeft zich altijd uitgesproken tegen jihadisme. Hij heeft een baan en een gezin en geen strafblad. Hij wilde naar eigen zeggen alleen zijn broer helpen om in zijn levensonderhoud te voorzien. En als broers help je elkaar, verklaarde hij vorige maand tijdens de rechtszitting. Het hof vindt daarom een taakstraf passend van 220 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar.