Taakstraf voor stel dat hond Dixie ‘uit liefde’ drogeerde, doodschoot en dumpte

De officier van justitie had weinig op met deze ‘gruwelijke’ daad. “Dixie had slechts één operatie nodig omdat hij kreupel was”, stelde ze. De term ‘euthanasie’ vond ze weinig toepasselijk. “Dan zorg je voor zo weinig mogelijk pijn maar hier hanteerden ze een ontoereikend wapen. Waarom hadden ze anders zo veel schoten nodig?”



Ze had er ook twijfels over of de verdachten wel inzagen dat hun gedrag absoluut niet door de beugel kon. Daarom eiste ze ook een houdverbod voor dieren, te meer omdat het stel onder financieel bewind stond en in toekomstige gevallen de rekeningen van de dierenarts niet zou kunnen betalen.



Een opgeroepen getuige-deskundige, de maatschappelijk werker van het stel, bestreed dat mogelijke recidivegevaar. “Ik zie tijdens mijn wekelijkse bezoeken geen dierenbeulen maar juist dierenliefhebbers”, verklaarde hij. Hun advocaten wezen erop dat het stel de nieuwe puppy al wel had laten behandelen voor ‘kennelhoest’ toen ze uit hun hechtenis kwamen. “Ze konden indertijd niet rationeel denken omdat ze psychische problemen hadden”, betoogden ze. “Hun intentie was in ieder geval goed.”