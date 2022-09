Tabee bleke worst met prakkie in Rijnstate: ‘Zieke mensen moeten juist goed eten’

Jaar cel geëist tegen 18-jarige pedojager uit Rozendaal, betrokken bij fatale mishande­ling van oud-do­cent Jan (73)

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een jaar jeugdgevangenis, waarvan zes maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 18-jarige inwoner van Rozendaal die in 2020 als ‘pedojager’ betrokken was bij de dood van de 73-jarige Jan in het Arnhemse Spijkerkwartier. Die eis deed het OM dinsdag tijdens de behandeling van het hoger beroep.

