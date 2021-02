Taco’s Popocatepetl moeten in Arnhem wijken voor biefstukken van Loetje

Dat heeft de Restaurant Company Europe, moederbedrijf van beide zaken, bevestigd. De komst van Loetje naar Arnhem was vorige week al aangekondigd, maar toen was er nog geen duidelijkheid over de plek. De verwachting is dat het nieuwe restaurant aan het Gele Rijdersplein ergens tussen april en juni opent.

Buurman Stan & Co

Popocatepetl is ruim drie jaar de buurman geweest van café Stan & Co, ook al een horecaconcept dat onder hetzelfde moederconcern valt. Met name vlak na de opening in oktober 2017 trok het restaurant veel publiek met z’n taco’s, tortilla's en enchilada’s.



Wat de reden is van het verdwijnen van de Mexicaanse formule is niet bekend. Biefstukketen Loetje zit, met de nieuwe locatie in Arnhem en met nieuw te openen vestigingen in Delft, Enschede en Leiden, straks op 25 plekken in Nederland, waaronder ook Nijmegen. Topper is de medium rare gebakken biefstuk, geserveerd in jus met witbrood. Als de Arnhemse vestiging opent, is dat ook voor het afhalen van eten.