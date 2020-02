Tandarts komt ook langs bij tieners op middelbare scholen in Arnhem

Met die toevoeging heeft de gemeenteraad - met uitzondering van de VVD - ingestemd met een voorstel van de SP en PvdA, om de tandzorg voor Arnhemse kinderen naar een hoger plan te brengen. Hoewel tandartsbezoek tot je achttiende gratis is, laat een op de vijf kinderen in de stad zijn gebit nooit controleren. Dat is met name het geval in achterstandswijken.

Gebitscontroles

De terugkeer van de schooltandarts in eigentijdse vorm moet er toe leiden dat minder kinderen gebitscontroles overslaan. Op voorstel van de ChristenUnie worden niet alleen de kinderen in het basisonderwijs bediend, zoals oorspronkelijk het plan was, maar ook het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.

Het plan is een haal- en brengservice te organiseren die kinderen van school naar de tandarts brengt en weer terug. De gemeente moet het project aanjagen en scholen er voor trachten te interesseren. De zorgverzekeraars vergoeden de tandartscontroles en de voorlichting over voeding en poetsen die aan ouders en/of kinderen wordt gegeven.

Mogelijk ook bus

Volgens directeur Raoul Trentelman van JVT Mondzorg is de uitbreiding van de tandzorg naar het middelbaar onderwijs uniek in Nederland. Zijn organisatie is gespecialiseerd in tandzorg voor kinderen en al actief in onder meer Oss en Nijmegen. Hij gaat het initiatief in Arnhem praktisch invullen. Mogelijk gaat in een later stadium ook een tandartsbus langs scholen rijden.