Tandenpoetsles Ome Joop's Tour zorgt voor grote hilariteit op Papendal

De Jong maakt in de sporthal van sportcentrum Papendal in Arnhem bekend dat de Arnhemse Tandartsenvereniging had besloten 2.000 euro aan Ome Joop's Tour te schenken. ,,Vaak gaat het geld naar een kinderproject in het buitenland. Dit keer stelde ik voor Ome Joop's Tour te steunen. De kwaliteit van de gebitten van kinderen in Nederland holt achteruit door het snoepen en drankjes met suiker.’’