Tanja runt het ‘gekkencafé’ van Arnhem. ‘Als ik dit leven slecht heb geleefd, moet ik nog een keer’

column Het water staat ons aan de lippen, iets wat ik de afgelopen dagen regelmatig heb gedacht

Het water staat ons aan de lippen, iets wat ik de afgelopen dagen regelmatig heb gedacht. In figuurlijke zin toen ik de energie- en gasrekening van afgelopen maand onder ogen kreeg. Want zeg nou zelf een rekening van 1000 euro is toch voor niemand op te brengen?

3 januari