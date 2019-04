Tankstationhouder wil af van ‘wurgcontract’

Vermeulen heeft een conflict met Total Nederland. Die zette vorige week woensdag om 15.00 uur de kassa's in beide tankstations op zwart. Die kassa’s worden door Total centraal aangestuurd. Als er niet afgerekend kan worden, kan er ook niet getankt worden, want de kassa’s zijn gekoppeld aan de pompen. Alleen gisterochtend al moest Vermeulen in zijn woonplaats Groesbeek zo’n zestig klanten teleurstellen. Sommigen kwamen binnen om hem een schouderklopje te geven: ‘Sterkte joh’, klonk het. Vermeulen: ,,Ik ga persoonlijk naar buiten om de klanten te vertellen waarom er niet getankt kan worden.”

Vandaag dient er, aldus Vermeulen, een kort geding bij de kantonrechter in Nijmegen. ,,Dat is aangespannen door Total Nederland. Die willen dat ik mijn boeltje pak, zodat anderen de tankstations kunnen runnen.” De reden dat Total dat wil, zegt Vermeulen, is dat hij bij Total zo’n 200.000 euro op de lat heeft staan. ,,Die mag ik dan aflossen in honderd maandelijkse termijnen van 2.000 euro. Terwijl ik geen inkomsten heb.”

Concurrentie

De schuld heeft verschillende oorzaken. Vermeulen nam in 1987 het tankstation in Groesbeek (toen nog Fina) over. Dat liep vanwege de concurrentie van de Duitse tankstations steeds minder. De omzet daalde in de loop der jaren met meer dan 50 procent. Vermeulen: ,,Total stak mij op enig moment de helpende hand toe. ‘Je krijgt er een tankstation bij’, zeiden ze. Om de teruglopende omzetten te compenseren. Dat was het tankstation in Arnhem.”

Maar daar raakte Vermeulen naar eigen zeggen verstrikt in een ‘wurgcontract’. ,,Vooral de kosten van personeel dat ik over moest nemen, werden me door Total veel te rooskleurig voorgespiegeld. Bovendien werd in 2018 onderhoud gepleegd aan de Amsterdamseweg. Ik was nauwelijks bereikbaar. Klanten moesten een inrijverbod negeren om bij mij te kunnen tanken en kregen dan prompt een bon van de politie.”

Geen eerlijk speelveld

Theo Vermeulen is ondernemer. ,,Maar mijn positie is te vergelijken met die van een werknemer. Sterker nog: ik verdien minder dan mijn personeel. Vergelijk het met de franchiseformule die de HEMA had. Daar heeft Marcel Boekhoorn nadat hij de HEMA kocht een einde aan gemaakt. Boekhoorn vond dat er geen eerlijk speelveld was. Dat is er in mijn geval ook niet.”

Total Nederland bevestigt dat ‘er een zakelijk conflict is met deze dealer’. ,,Maar inhoudelijk willen we er niet meer over kwijt”, aldus zegsvrouwe Yvonne Hoddenbach, die bevestigt dat er een kort geding is.