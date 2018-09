Tapasketen 't Zusje opent vestiging in Arnhem en Veenendaal

Volkshuis­ves­ting realiseert tiny houses in Stadsblok­ken-Meiners­wijk

14:49 ARNHEM - Volkshuisvesting Arnhem gaat samen met projectontwikkelaar KondorWessels Projecten tiny houses realiseren in Stadsblokken-Meinerswijk. Het is het eerste plan voor zogenoemde miniwoningen in Arnhem dat concrete vormen aanneemt.