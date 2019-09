Tbs dreigt weer voor Arnhemmer na neersteken vrouw bij Korenmarkt

Beerens keert terug bij Vitesse, maar moet eerst optrainen

13:59 ARNHEM - Roy Beerens keert terug bij Vitesse. De Brabander is er deze zomer niet in geslaagd een transfer te verwezenlijken. De tweevoudig international zal in Arnhem eerst een individueel trainingsprogramma volgen. Dat neemt nog zeker zes weken in beslag.