Tbs geëist na aanval met mes in Sonsbeekpark: 'Ik lag ineens in een plas bloed'

ARNHEM – ,,Het was een fijne middag in het Sonsbeekpark. Maar opeens was daar die man met een mes. In no time lag ik in een plas bloed.’’

Dat zegt één van de mannen die een jaar geleden tijdens een muziekfeest op de Ronde Weide gewond raakte door toedoen van een nu 25-jarige Arnhemmer. Het slachtoffer liep twee aderlijke bloedingen in zijn arm op die hem volgens artsen fataal hadden kunnen zijn als zijn maat ze niet had afgebonden.

Quote Gelukkig zitten de mannen hier in levende lijven, maar dat is niet te danken aan de verdachte Officier van justitie

Snijwond

Die maat liep een snijwond in zijn borst op. ,,Die blik in zijn ogen toen hij me stak raak ik niet meer kwijt. Ik was ervan overtuigd dat hij me dood wilde steken’’, schrijft hij in een slachtofferverklaring die vandaag werd voorgelezen op de rechtbank.

De officier van justitie vindt dat de Arnhemmer die in het verdachtenbankje zat schuldig is aan poging tot doodslag op de ene en poging zware mishandeling van de andere man. ,,Gelukkig zitten de mannen hier in levende lijven, maar dat is niet te danken aan de verdachte.’’ De mannen knikten instemmend.

Geen straf

Omdat deskundigen van het Pieter Baan Centrum na observatie concludeerden dat de verdachte onder invloed van een stoornis was en de steekpartij hem niet toe te rekenen valt, kon de officier van justitie geen straf eisen. Wel vroeg hij de rechtbank de maatregel tbs met dwangverpleging op te leggen.



Volgens de gedragsdeskundigen lijdt de verdachte aan schizofrenie en moet hij behandeld worden. De Arnhemmer is het daar niet mee eens. Hij is nooit psychotisch geweest. Zijn advocaat denkt eerder dat sprake is van een vorm van autisme.

Zwaaien met mes

De verdachte wilde wel erkennen dat hij verantwoordelijk is voor het letsel van de slachtoffers, maar hij zei dat hij zich alleen maar had verdedigd.

Hij had gedronken en geblowd die dag. Hij liep op de Ronde Weide naar drie mannen die op een muurtje zaten en vroeg of ze iets te roken hadden. Een van de mannen zou naar hem hebben uitgehaald, waarop hij zich zo bedreigd had gevoeld dat hij het mes had gepakt en ermee had gezwaaid.

Volgens de mannen was er helemaal niet gesproken en had de verdachte ‘vanuit het niets’ gestoken.