Tbs met dwangverpleging voor ‘tikkende tijdbom’

video Zangeres Zonder Naam speelt hilarische rol in prachtig boek over Arnhems 'brug te ver'

15:48 ARNHEM - De Zangeres Zonder Naam speelt een hilarische rol in een hoofdstuk van het onlangs verschenen en rijk geïllustreerde boek over de 'oude Rijnbrug van Arnhem' van Ingrid Jacobs. Ze ontdekte dat de koningin van het levenslied een draak van schlager heeft uitgebracht over de bittere strijd van de Britten bij de brug, die vanaf 1978 John Frostbrug is gaan heten.