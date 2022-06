Tbs voor verdachte doodsteken Yüksel (47) op de Geitenkamp lijkt eraan te komen

Zeker negen mensen uit de regio kwamen dit jaar door geweld om het leven: dit waren de opvallend­ste zaken

Het afgelopen jaar kwamen in onze regio zeker negen mensen door geweld om het leven. Bij de vondst van een overleden moeder en dochter in Nijmegen is nog steeds niet helder of het om een misdrijf gaat. Vorig jaar waren er zestien slachtoffers van moord en doodslag. Het aantal moorden in ons land daalt al jaren: gemiddeld zijn het er 125 per jaar. Opvallend dit jaar: veel verdachten kampten met psychische problemen al dan niet verergerd door drugsgebruik.

30 december