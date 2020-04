Te drukke Action in Arnhem-Zuid op slot op last van Marcouch

Paasver­driet in Arnhem: tegen bende bij afvalcon­tai­ners valt niet op te ruimen

17:04 ARNHEM - De boodschap van de gemeente Arnhem dat vanaf volgende week grofvuil gratis wordt opgehaald, is niet overal geland. Op verschillende plekken in de stad was het ook met Pasen weer een zootje rond de ondergrondse containers voor restafval.