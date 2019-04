Te hard langs wegwerkzaamheden in Arnhem, 1500 boetes op één dag

Het antwoord is klip en klaar dat dit het geval is. Met verschillende verkeersborden is de limiet van 30 kilometer aangegeven. ,,Meer kun je niet doen”, aldus de woordvoerder. Automobilisten die de Apeldoornseweg nemen, zijn gemaand hun snelheid in acht te nemen, al was het maar omdat de politie ook aankondigt dat ze de controle op de Apeldoornseweg de komende tijd gaat herhalen.



Op de Apeldoornseweg is de rijbaan tussen de Sonsbeeksingel en de Sonsbeekweg sinds kort afgesloten voor verkeer dat de stad uitgaat richting A12 en A50 richting Apeldoorn. Dat verkeer wordt nu in tegengestelde richting geleid, over de rijbaan voor het verkeer dat normaliter vanaf de A12 of vanuit de richting Apeldoorn komt. Verkeer stadinwaarts wordt omgeleid.