Te heet: horecazaken in Arnhem sluiten de deuren

Video Maleise beren Burgers’ Zoo voor de eerste keer te bewonderen

13:43 ARNHEM - Twee jonge Maleise beren in Burgers’ Zoo zijn deze vrijdag voor het eerst te zien in het binnenverblijf van Koninklijke Burgers’ Zoo. Het tweetal is in de nacht van 6 op 7 mei geboren. De Arnhemse dierentuin had daarmee een Nederlandse primeur in huis.