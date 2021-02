Te koop: L’Amérique, het café waar de tijd 25 jaar lang stil stond

Vitesse-trai­ner Letsch lacht om paniek Nederlan­ders bij ‘horrorwin­ter’

14:55 ARNHEM - Thomas Letsch ligt dubbel van het lachen om de paniekerigheid in Nederland om de verwachte sneeuwval. De trainer van Vitesse ziet een land in rep en roer vanwege een horrorwinter. Hij is wel blij dat het duel met Heerenveen in Friesland doorgaat op een vervroegd tijdstip.