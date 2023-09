Te onzichtbare raad en negatieve ervaringen met gemeente houden Arnhemmers weg uit stemhokje: ‘Vertrouwen herstellen niet zomaar gedaan’

Van de Geërfden tot vrouwen­voet­bal en nog zo’n 90 Velpse verenigin­gen in Kasteel Biljoen: ‘Je mond valt open als je ziet wat er was’

De oudste is de Geërfden van Velp. De jongste vrouwenvoetbalclub SVO Pinkenberg. Het Velpse verenigingsleven door de jaren heen is onderwerp van een expositie in het Koetshuis van Kasteel Biljoen.