Te veel honden of te veel bezoekers: straks tien dagen je huis uit

Die mogelijkheid biedt een verordening die de burgemeester in staat stelt de Wet Aanpak Woonoverlast, die vorig jaar is ingegaan, toe te passen. Door middel van de wet kan hij bewoners van huur- én koopwoningen via een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing dwingen een eind te maken aan de geluids- of stankoverlast.

Intimidatie

Maar Marcouch kan ook optreden bij vervuiling of verwaarlozing van de woning of intimidatie door bewoners of buren waardoor omwonenden uit ellende gaan verhuizen.

,,Wij zijn in Arnhem al enige tijd bezig met het treffen van voorbereidingen voor de nieuwe wet zodat de gemeenteraad straks een afgewogen besluit kan nemen’’, aldus Marcouch.

Verordening

De SP wil dat de gemeenteraad van Arnhem per 1 juli de verordening aanneemt. De fractie heeft daartoe een voorstel ingediend. ,,Het is fijn te weten dat de SP de nieuwe bevoegdheden van de burgemeester ondersteunt’’, aldus Marcouch. Als het aan hem ligt, gaat het voorstel nog voor de zomer naar de raad.

Komt de verordening er dan kunnen veroorzakers van de overlast als zij hun gedrag niet wijzigen een boete krijgen of voor een afkoelperiode van tien dagen tot maximaal vier weken uit huis worden gezet. De gemeente kan dankzij de wet ook pandeigenaren op dezelfde manier aanpakken.

Woningcorporatie Volkshuisvesting hoopt dat de verordening er komt. ,,Wij zijn er blij mee. We zien het aantal meldingen van incidenten in woonwijken toenemen. Elk instrument om overlast tegen te gaan is welkom. Vooral voor de omwonenden’’, zegt manager wonen Berry Kessels.

Sociale woningbouw

Maar er moet ook aandacht komen voor de veroorzakers, stelt hij. Probleem is volgens hem vaak dat door veranderingen in de zorg steeds meer mensen met psychische problemen in wijken met sociale woningbouw worden geplaatst.

Ook is Kessels blij dat de maatregel geldt voor woningeigenaren. ,,Die kunnen ook overlast in de wijk veroorzaken. Daartegen waren zonder deze nieuwe wet weinig machtsmiddelen beschikbaar.’’

Volgens het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (Ccv) is een bestuursrechtelijke gedragsaanwijzing van de burgemeester een laatste redmiddel. Daartoe kan alleen worden overgegaan als de overlast 'niet redelijkerwijs op een andere manier kan worden tegengegaan'. Daarbij wordt gedacht aan: waarschuwingen, een goed gesprek, bemiddeling.

Huurcontract