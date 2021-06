Te veel rook- en roetschade: bioscoop VUE Arnhem kan zaterdag niet heropenen

De versoepeling van de coronamaatregelen met ingang van zaterdag maakte een heropening mogelijk. Maandag was de dag dat daarvoor nog even alle puntjes op de ‘i’ zouden worden gezet, vertelt bedrijfsleider Remco Singeling. ,,En dan krijg je dit”, zegt hij, verwijzend naar de brand bij shishalounge Imparator.



VUE Arnhem blijft tot nader order gesloten. In de lobby ligt een laag roet, beschrijft Singeling.



De brandgeur is nog steeds niet te missen in het complex dat in de volksmond bekend staat als ‘Blikken Bioscoop’. ,,In drie zalen hebben we behoorlijke schade. Daar zit de rook overal in. In de apparatuur, de vloerbedekking en de wandbespanning.”