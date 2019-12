Te weinig animo: opleiding levenslied in Arnhem staat op een laag pitje

Politie schiet man die met mes dreigt in been bij woning in Arnhem

6 december ARNHEM - De politie heeft vrijdagavond bij een woning aan de Eindhovensingel in Arnhem een man in zijn been geschoten nadat hij met een mes op agenten was afgekomen. Volgens de politie bleef de man dreigend ook nadat er pepperspray was gebruikt en er een waarschuwingsschot was gelost. Dat was reden de man in zijn been te schieten.