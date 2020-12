Te weinig geld voor uitkopen Gelderse kalverhouders: liefst één op de zeven denkt aan stoppen

De kans is groot dat er bedrijven buiten de boot vallen, bevestigt een provinciewoordvoerder. Er is 20 miljoen euro beschikbaar voor de regeling. Ze zegt dat het de provincie verrast is door het hoge aantal boeren dat overweegt te stoppen. ,,We wisten dat er interesse was, maar dit getal ligt flink hoger dan de verwachting.’’ De laatste boer meldde zich dinsdagavond om 22.10 uur. Een kleine twee uur voor de deadline.

Veel kalverhouders zien de toekomst somber in vanwege alle regels afgelopen jaren en stikstofcrisis. En dan is daar nu ook nog corona. Gelderland heeft speciale aandacht voor de kalverboeren, omdat het Rijk voor deze groep geen opkoopregeling heeft.

700 kalverboeren, vooral rond de Veluwe

Gelderland kent nu ruim 700 kalverhouderen, de meeste rond de stikstofgevoelige Veluwe. Vrijwel alle boeren die zich hebben aangemeld, zijn ook rond dat natuurgebied gevestigd. De gedachte is dat als deze boeren stoppen, de door stikstof verzuurde natuur op de Veluwe zich kan herstellen.

Voor veel boeren is het niet makkelijk na te denken over afscheid van de boerderij, maar de marktomstandigheden zijn dusdanig, dat er soms weinig keus is. ,,We zitten met de kalverhouderijen in een hele grote crisis door corona’’, zegt kalverhouder Bert Blom uit Didam. ,,Dus als je kunt inschrijven om te kijken wat de provincie gaat bieden voor je boerderij, waarom zou je dat dan niet doen?’’

Hoop dat de markt weer aantrekt

Blom is zelf niet gevestigd vlakbij een natuurgebied en dus voldoet hij niet aan de voorwaarden. Hij kan zich dus niet inschrijven. Hem rest enkel de hoop dat de markt weer aantrekt. ,,Maar dat kon nog wel eens heel lang duren. De prijzen zijn dusdanig slecht dat er grote verliezen worden gedraaid. De vooruitzichten zijn somber. Wij zijn afhankelijk van de horeca in Nederland en in de rest van Europa. Het lijkt er niet op dat die snel weer open gaan.’’

De provincie gaat de komende tijd in gesprek met alle boeren die zich hebben aangemeld. Uiteindelijk wordt een ranglijst gemaakt van bedrijven die de meeste stikstof uitstoten op de Veluwe. Die krijgen als eerste een aanbod om te worden opgekocht.

Zo snel mogelijk duidelijkheid voor mogelijke stoppers

,,Maar ons doel is niet om alle bedrijven uit te kopen’’, benadrukt de woordvoerder van de provincie. ,,Er zijn meer manieren om het vraagstuk op te lossen. Denk aan verplaatsing of innovaties op het bedrijf.’’ Gelderland hoopt de 114 ondernemers zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Gedeputeerde Peter Drenth heeft al aangegeven dat hij met een schuin oog naar Den Haag kijkt met de vraag of het tekort daar kan worden aangevuld.

Wat gebeurt er met de stikstofwinst?

De stikstofuitstoot die verdwijnt als de kalverhouderijen ophouden te bestaan, komt voor een groot deel ten goede aan de natuur. Hoe groot dat deel precies is, blijkt later pas. Met de overige stikstofwinst kunnen andere boeren ruimte krijgen om toch stallen uit te breiden of kunnen er wegen worden verbreed. De woningbouw zal de regeling niet uit het slop kunnen trekken. Daar is het Rijk voor verantwoordelijk, zegt de woordvoerder van de provincie.