Te weinig hout voor biomassacentrales

Vitesse sluit af in Polen: Sloetski denkt alleen aan verdedigen

7:39 OPALENICA - Vitesse houdt een kater over aan het trainingskamp in Polen. Uit arren moede heeft coach Leonid Sloetski in Opalenica de nadruk gelegd op de verdediging. De blessuregolf is de boosdoener in het Arnhemse kamp.