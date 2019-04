Te weinig personeel in de zorg: Grieken aan bed van Gelderse ouderen

video Een concert naast het ziekenhuis­bed in Rijnstate: ‘Ontzettend gaaf’

15:58 ARNHEM - ,,Mogen we een liedje zingen?” In één van de ziekenhuiskamers van Rijnstate in Arnhem staan de ‘Bedside Buskers’ Luuk van Kesteren, met gitaar, en Benjamin Kuijpers. Ze richten het woord tot de patiënt in het eerste bed. ,,Ja”, luidt het antwoord, ,,iets van André Hazes graag.” Kort erna zetten de heren Zij gelooft in mij in.