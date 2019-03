Tegels uit vloer komen omhoog in woning Arnhem, bewoners uit pand gehaald

‘Eusebius by Night’ moet Karel van Gelre aan een gelikt harnas helpen

19:47 ARNHEM - De Stichting Eusebius Arnhem is op jacht naar de laatste 1.800 euro die nodig zijn voor een stevige opknapbeurt van het roestige harnas van hertog Karel van Gelre in de Eusebiuskerk. Alle hoop is gericht op gulle donateurs tijdens Eusebius By nicht dinsdagavond.