Tegenstanders willen biomassacentrale Veolia in Arnhem opnieuw stilleggen

Onrust onder gevangenen over corona bij bewaker PI Arnhem

28 april ARNHEM – Een bewaarder van de penitentiaire inrichting in Arnhem-Zuid zit thuis met corona. Een 45-jarige Arnhemmer die er vast zit zei gisteren op de rechtbank tijdens zijn strafzitting dat het voor veel onrust zorgt. ,,We weten niet wie, we weten niet hoe. Ik maak me zorgen.”