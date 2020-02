Telefoonwinkel Velp voor tweede keer dupe van inbraak: ‘Schade veel groter dan de buit’

De buit net als een jaar geleden kleiner dan de schade. ,,Ik schat dat we zo’n 4000 euro schade hebben, dat is wel heel jammer.’’



Het is deze week de derde keer dat er is ingebroken in zaken in Velp. Afgelopen weekend kreeg het cafetaria Aleppo aan het Stationsplein ongewenst bezoek. De buit was 300 euro en een laptop. Woensdagnacht was er een inbraak in Focus Optiek aan de Emmastraat, waar onder meer enkele gouden brilmonturen werden gestolen.