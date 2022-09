Teleurstelling in Arnhem en Betuwe om uitblijven landelijk lachgasverbod: ‘Wanhopige ouders smeken om handhaving’

Bewoners Veur-Lent worden gek van chillende lachgasge­brui­kers: ‘Kan heel intimide­rend zijn’

NIJMEGEN - Bewoners van het eiland Veur-Lent langs de Waalbrug in Nijmegen-Noord worden gillend gek van massaal toestromende hangjongeren. Die komen niet te voet of met de fiets, maar per auto. De buurt met zo’n veertig huishoudens klaagt over drugshandel, grootscheeps lachgasgebruik en intimiderend gedrag.

6 januari