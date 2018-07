Teleurstelling om verdwenen Arnhemse straatkunst door bierfestival

Video Huh? Er ligt een dak in de Sonsbeek­vij­ver in Arnhem

15:08 ARNHEM - Dansgroep Vloeistof uit Tilburg heeft een dak laten bouwen in de vijver van Park Sonsbeek in Arnhem. Dat dak is zaterdag 28 en zondag 29 juli het podium voor de voorstelling 'Hellend vlak', een stuk 'over het veranderende klimaat'.