Terpstra wint Rush Hour in Arnhem

VIDEO Ongeluk op A12 bij knooppunt Grijsoord, zware spits in en om Arnhem

20:06 GRIJSOORD - Op de A12 bij knooppunt Grijsoord is een flink ongeluk gebeurd. Zeker twee auto's botsten op elkaar in een bocht. Eén van de betrokken auto's raakte uiteindelijk van de weg en schoot over de vangrail. Dit zorgde voor een zware spits in en rond Arnhem.