Terrein bij GelreDome drie weken lang omgetoverd tot ‘Mega Zomerkermis’

Op, af, of toch op? Grote verbazing bij toeristen over ons gebrek aan mondkapjes

23 juli ARNHEM/WINTERSWIJK - In hun eigen land weten ze al maanden niet beter, maar in Nederland hoeft -ie niet op. Sterker, geen mondkapje in zicht. Buitenlandse toeristen weten het even niet. Op? Af? Of buiten af en binnen toch maar op?