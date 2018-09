Terroristische aanslag verijdeld met arrestaties Arnhemmers en Huissenaar

Volgens het OM waren de mannen op zoek naar AK47’s, handvuurwapens, handgranaten, bomvesten en grondstoffen voor een of meer (auto)bommen. Zij zochten mogelijkheden om met die wapens te trainen. Omdat het vermoeden bestond dat de mannen al ver waren gevorderd met hun plannen besloot het OM tot actie over te gaan en de invallen te doen.



De zeven aangehouden verdachten zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Vrijdag worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris.



In Arnhem werden invallen gepleegd in woningen aan de Stedumhof, in de Doeffstraat en de Roompotstraat. Op de Stedumhof werd de deur geforceerd en zijn rookbommen naar binnen gegooid. Ooki op andere plekken zijn knallen gehoord.