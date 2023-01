Terugkijken! In deze tv-programma's waren afgelopen jaar Arnhemmers te zien

indebuurtTelevisiekijken kan ontspannend werken, maar als er een stadsgenoot te zien is zit je misschien wel op het puntje van je stoel. Vorig jaar waren er geregeld Arnhemmers op de buis. In deze programma’s waren ze te zien. Extra leuk: je kan veel afleveringen nog (gratis) terugkijken!

Seksengelen

De oplettende kijker had het misschien gezien: de Arnhemse Lorena Lolita is te zien in de docuserie Seksengelen. PowNed maakte deze serie over het leven van vier Nederlandse sekswerkers. Benieuwd? Je kan de afleveringen nog terugkijken op NPO Start.

Wat een stel

Het NPO-programma Wat een stel volgde tien Nederlandse stellen met een doel. Ook dakloze Arnhemmers Björn en Inge deden mee aan het tv-programma. Hun doel: een woning krijgen. De afleveringen zijn nog te zien op NPO Start.

Temptation Island

It’s gettin’ hot in here! Er deed vorig jaar iemand uit Arnhem mee aan realityprogramma Temptation Island. De afleveringen waarin Ramon te zien is bekijk je via streamingdienst Videoland. Tip: je kan veertien dagen gratis kijken via dat platform.

Volledig scherm Deelnemer Ramon uit Arnhem. Foto: RTL Beeldbank

Op weg naar het lagerhuis

”Dit is de speech van Demi Carolina Gil.” Zo kondigde presentatrice Amber Kortzorg het optreden van de Arnhemse Demi (17) aan in Op weg naar het lagerhuis. Ze speechte op 6 mei 2022 in het programma over over racisme en kansenongelijkheid onder jongeren. indebuurt sprak naderhand met Demi.

Domino Challenge

Wasilja (27) en zijn vriend Thomas (27) deden vorig jaar mee aan het televisieprogramma Domino Challenge. Met engelengeduld, doorzettingsvermogen en technisch inzicht creëerden de Arnhemmers indrukwekkende dominobouwwerken op tv.

Boven water

De gemeente Arnhem telt talloze familiebedrijven. Die hebben het door de huidige economische omstandigheden niet altijd even makkelijk. Het BNNVARA programma ‘Boven Water’ volgde vijf Nederlandse ondernemingsfamilies, waaronder de familie Zeyrek uit Arnhem. Benieuwd hoe het ze verging? Kijk hier de afleveringen terug.

Volledig scherm De Arnhemse familie Zeyrek. Foto: BNNVARA

Married At First Sight

Met een volstrekt vreemde trouwen, je moet het maar durven. In het programma ‘Married At First Sight – Match or Mistake’ waagden veertien deelnemers, waaronder Yvette uit Arnhem, zich aan deze uitdaging. Je kan de afleveringen terugkijken via Videoland.

Alleskunner VIPS

In het derde seizoen van het tv-programma De Alleskunner VIPS 2022 gingen 68 kandidaten de strijd aan met elkaar. De bekende Nederlanders hoopten gekroond te worden tot ‘de alleskunner’. Linda Wagenmakers uit Arnhem deed mee. Ze werd bekend met haar rol in de musical Miss Saigon en speelde ook in Hans & Grietje. Je kan Linda kennen van haar deelname aan het Songfestival in Zweden in 2000. Ze werd dertiende met haar nummer No Goodbyes en had een zwart-witte, podiumvullende jurk aan.

Heb ik wat van je aan

De Arnhemse Rosalie Boonstra shinede afgelopen jaar in het nieuwe modeprogramma ‘Heb ik wat van je aan?’ van Olcay Gulsen. Het is een programma waarin jonge modeontwerpers de kans krijgen een outfit voor een bekende Nederlandse vrouw te ontwerpen. Rosalie deed dat in aflevering één voor niemand minder dan Maxime Meiland. Wist je dat deze getalenteerde stadsgenoot ook met haar ontwerpen op de cover van het tijdschrift Vogue stond? Ze vertelde erover in dit interview.

Bureau Arnhem

Mocht het je ontgaan zijn, de politie Arnhem kreeg in 2022 een eigen tv-serie. RTL volgde politiekoppels tijdens hun werk in de stad. Marloes en Robin vormden zo’n koppel en indebuurt sprak met ze over hun deelname. De afleveringen van Bureau Arnhem zijn te zien op Videoland.

Volledig scherm Marloes en Robin zijn te zien in Bureau Arnhem. Foto: indebuurt Arnhem

Hij, zij, hen

De Arnhemse Sem van Loon (20) werd een jaar lang gevolgd voor het zesde seizoen van Hij, zij, hen. Dat was tijdens zijn transitie van vrouw naar man. Aan indebuurt vertelt hij over zijn deelname: “Ik gaf me op in een opwelling en voordat ik het wist had ik de eindredacteur aan de lijn.” Je kan het programma terugkijken via NPO Start.

House for Sale

In de derde aflevering van House For Sale was de kapperszaak en het aangrenzende appartement van Freddy uit Arnhem te zien. Heb je de aflevering gemist maar ben je benieuwd naar deze woning? indebuurt zette wat foto’s op een rijtje. Beloofd: het was niet voor niets dat Freddy’s woning in het programma zat.

Prince Charming

In het derde seizoen van Prince Charming gaat acteur Diego González-Clark op Kreta op zoek naar de liefde van zijn leven. Hij hoopt een droompartner te vinden op het Griekse eiland. Een van de deelnemers is Theo uit Arnhem. Het programma is nog bezig en te zien via Videoland.

