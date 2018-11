Teruglezen: Mishandeling in Arnhems zwembad ‘geen poging doodslag’

Één nacht, drie steden, drie autobran­den

10:12 ARNHEM / EDE/ TIEL - Opvallend: op drie plaatsen ging afgelopen nacht een auto in vlammen op. Of de gevallen iets met elkaar te maken hebben is zeer de vraag, maar zowel in Arnhem als in Ede en Tiel brandden in de nacht van zondag op maandag auto's (gedeeltelijk) uit.