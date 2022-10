Tevredenheid overheerst na een week topvolleybal in GelreDome: ‘Ik stond in de file met Duitse Chinezen’

Of het WK volleybal begint te leven in Arnhem? In GelreDome in ieder geval wel: ‘De sfeer is energiek’

ARNHEM - Het eerste weekeinde van het WK volleybal voor vrouwen in Arnhem zit erop. Of het evenement al begint te leven? In stadion GelreDome, waar de eerste dagen bijna 30.000 bezoekers kwamen, in ieder geval wel. En niet alleen rond de wedstrijden van het Nederlands team.

25 september