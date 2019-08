‘The bloody seventh’: de Slag om Arnhem voor gamers, onder wie Milan Knol

Leren door gamen werd het antwoord. Vrijdag en zaterdag kunnen jongeren meedoen met The Game in Pathé. Het spel ‘The bloody seventh’ is een reconstructie van de Slag om Arnhem die anders in elkaar zit dan andere games met dat thema. Gamers hebben geen overzicht en moeten door middel van communicatie verschillende vlaggen en plaatsen proberen te veroveren. De game is ontwikkeld door Post Scriptum, een Frans bedrijf dat 3,5 jaar aan de game heeft gewerkt. In Arnhem wordt in de bioscoop de Slag om Arnhem gespeeld, maar op de site van Post Scriptum kun je de game kopen.

In het teken van herdenken

Briefing

Bij de presentatie gaf ex-legerofficier Thijs van der Laan de gamers een briefing met militaire ondertoon. ,,Zoals u kunt zien is dit de rivier de Rijn, tot deze linie zit het vol met Duitsers’, zei hij. Dit alles om de jongeren in de zaal zich bewust te maken van het leed dat Arnhem is aangedaan in 1944.



Hij wees erop dat soldaten met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar stierven voor andermans vrijheid. ,,Ik denk te weten dat deze game impact heeft op de zaal, waarvan de gemiddelde leeftijd 20 jaar is’’, zegt Marieke van Kessel van Bridge to Liberation.



Het evenement is niet alleen voor gamers te bezoeken, maar je kunt ook als toeschouwer in de zaal zitten. Tickets voor beiden zijn nog te koop via de site van Bridge to liberation.