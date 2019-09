The Cavern, twee Vitesse-iconen en de krant, dat valt als een chiliwodka

Voor Theo Janssen en Alexander Büttner staat het stoplicht al een tijdje op rood, zo verklaarde kroegbaas Hannes Wittler tegen deze krant.



Zelf ben ik meermaals in The Cavern geweest. In de nadagen van mijn lange Korenmarktcarrière was The Cavern een soort nieuwe De Buik: een kroeg waar je heen ging wanneer andere cafés sloten. Als in de Dollars de lichten aansprongen, liep ik – mits ik nog puf had voor een toetje – naar de overkant, naar The Cavern.