The Golden Oldies Shop in Arnhem is een winkel voor en door ouderen

Video Sjacco is nu een Bekende Arnhemmer dankzij tv-serie ‘Typisch Klarendal’

17:20 ARNHEM - Kunstschilder Sjacco Dubois (70) is één van de markante figuren die de afgelopen week te zien waren in de eerste afleveringen van de docuserie ‘Typisch Klarendal’. Dubois is er in één klap een bekende Arnhemmer mee geworden.