The Rolling Stones, Queen en ACDC, maar dan nét even anders: oude tijden herleven voor de Rijnhal

Op deze bankjes moet je kunnen praten over suïcide: ‘Goed gesprek begint met iemand écht zien’

Zevenaar had ze al, maar nu staan ze ook in Westervoort en Duiven: bankjes met teksten die het gesprek over suïcide bevorderen. ,,Elke poging om zelfdoding te voorkomen is welkom”, zegt wethouder Johannes Goossen van Duiven.