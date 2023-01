Theo brengt de onbekende pareltjes van Arnhem in kaart en hij gaat door tot hij iedere wijk heeft gehad

Hoe kwam u op het idee voor een kunstroute door Arnhem-West?

,,Ik ben met de Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem al langer bezig met het ontwerpen van kunst- en cultuurroutes in Arnhem. Dat heeft alles te maken met mijn liefde voor de stad. Arnhem is prachtig. Er zijn zoveel pareltjes hier die mensen niet kennen. Voor het ontwerpen van een route, en het bijbehorende boekje met informatie over de kunstwerken, heb ik wel een opdrachtgever nodig. Meestal is dat een wijkvereniging, maar de Arnhemse wijken Klingelbeek e.o. en Heijenoord/Lombok hebben die niet. Het was dus even zoeken wie me financieel kon helpen. Uiteindelijk heb ik twee medefinanciers gevonden die ook nauw betrokken zijn bij de transformatie van de voormalige Koepelgevangenis.”

Wat zijn de hoogtepunten van de route?

,,Het mooie aan de route in Arnhem-West is dat deze een groot gebied bestrijkt. Fietsers komen door het voormalige Kema-terrein en het Arnhemse deel van landgoed Mariëndaal. Een van de meer recente kunstwerken op de route is Waterbridge uit 2020. Deze opvallende brug is een ontmoetingsplek op anderhalve meter afstand.

Iets verder op de route staat Wensvuur. Dit kunstwerk bestaat uit meerdere vlammetjes die gemaakt zijn door pleegkinderen. Zij wonen in pleeggezinnen van de organisatie Entrea Lindenhout. Achter elk van de vlammetjes zit een geschreven wens of verlangen van een kind.”

Wat drijft u om kunst- en cultuurroutes te ontwerpen?

,,Een kunst- en cultuurroute is een manier om anders naar je eigen omgeving te kijken. Op de route in Arnhem-West staan bijna negentig objecten. Dat zijn zeker niet alleen maar kunstwerken. Ik heb de definitie van kunst iets opgerekt, zeg ik wel eens. Als ik in de stad een indrukwekkende muurschildering zie, hoort deze ook op de route. Waar het om gaat, is dat mensen zich blijven verwonderen. Dat ze dingen zien, die ze voorheen niet zagen.”

Hoe heeft u al deze mooie plekken in de stad ontdekt?

,,Fietsend! Niets is heerlijker dan fietsen door de wijken van Arnhem. Sinds ik gepensioneerd ben, heb ik daar alle tijd voor. Ik verwonder me over de dingen die ik zie en wil daar zoveel mogelijk van af weten. Toen ik net begon met schrijven over de Arnhemse kunst belde ik vaak de gemeente met vragen. Inmiddels is dat andersom. Als de gemeente iets wil weten over een bepaald kunstwerk, dan bellen ze mij.”

Weet u al wanneer de volgende route komt?

,,Hopelijk snel. Momenteel ben ik bezig met een kunst- en cultuurroute voor de wijk Vredenburg/Kronenburg. Mijn doel is om een kunst- en cultuurroute te maken voor iedere wijk in Arnhem. Dat gaat wel lukken, want er is meer dan genoeg te zien in Arnhem.”