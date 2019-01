Theo Janssen stapt bij Andy van der Meijde in de auto: ‘Heb de batterij uit de weegschaal gehaald’

Voor zijn programma praat Van der Meijde, oud-speler van onder meer Ajax, Inter Milaan en Oranje, tijdens een ritje in zijn auto wekelijks bij met bekenden uit de voetbalwereld. Zo had hij eerder al namen als Glenn Helder, Wim Kieft en Hakim Ziyech in zijn wagen.



Met Janssen rijdt Van der Meijde dwars door Arnhem, de stad waar de twee zijn geboren en getogen en samenspeelden in de jeugd van de voormalige amateurclub Vitesse 1892. Beginpunt is de wijk ’t Broek. Vervolgens passeert het tweetal de Willemstunnel en GelreDome, het voetbalstadion van Vitesse. Vlak nadat Janssen bij Van der Meijde instapt, is de eerste van vele grappen al snel gemaakt. ‘Heb je ’m op de grootste stand gezet, of niet?’, vraagt Janssen, wanneer hij een pet van het eigen merk van Van der Meijde krijgt.



Even later: ‘Ik heb al een tijd niet meer op de weegschaal gestaan. Gewoon, omdat ik er niet meer op durf te staan. Ik heb de batterij eruit gehaald.’