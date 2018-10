Theo Janssen werkt met Marcel van Roosmalen aan boek: Op pad met de Dikke Prins

De titel van het boek is er al, 'Op pad met de Dikke Prins'. De omslag is ook al af. Wanneer het uitkomt? Dat is nog niet duidelijk. ,,Ik hoop begin december. Ik moet het boek nog afmaken", zegt geboren Arnhemmer Van Roosmalen. Eigenlijk vindt hij het onzin. Praten over een boek dat er nog niet is.



,,Misschien krijg ik wel een hartaanval en komt het er nooit", zegt hij. Van Roosmalen heeft net een praatsessie met Theo Janssen afgerond tijdens een wandeling door de Arnhemse binnenstad. De oud-speler en tegenwoordig jeugdtrainer pratend, de schrijver met zijn dictafoon in de aanslag.