Thierry Baudet met omstreden ‘vrijheidskaravaan’ op weg naar Arnhem

bekijk hier het hele interview op video Baudet: ‘Wereldge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie is corrupt, net als de Verenigde Naties’

9 maart De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is een organisatie met corrupte diplomaten die de hele dag niks doen, zegt Thierry Baudet. ‘Net als de Verenigde Naties’. Cijfers en feiten die van instanties als het WHO, de VN, de EU en het CBS komen, zijn volgens Baudet ‘kletskoek’.